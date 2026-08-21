Forstunfall in der Wildschönau: Baum streifte 44-Jährigen, Arbeiter stürzte ab

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Freitagmorgen im Gemeindegebiet der Wildschönau ereignet. Ein 44-jähriger Forstarbeiter wurde von einem umstürzenden Baum gestreift, stürzte über felsiges Gelände ab und verletzte sich dabei an der Wirbelsäule.

Gegen 9.20 Uhr führten am Freitag zwei Österreicher im Alter von 44 und 49 Jahren Schlägerungsarbeiten in einem Waldstück durch. Als die beiden Männer einen Baum fällten, brach zeitgleich ein danebenstehender, dürrer Baum um. Der Stamm fiel in Richtung des 44-Jährigen und streifte ihn im Sturz.

Durch die Wucht des Treffers verlor der Mann das Gleichgewicht und stürzte rund zehn Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände talwärts. Er blieb verletzt im Hang liegen. Sein 49-jähriger Kollege reagierte sofort, leistete Erste Hilfe und setzte den Notruf ab.