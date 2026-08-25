Viele Verletzte: Tornado richtete große Schäden in Südfrankreich an

Carcassonne – Ein Tornado hat im Süden Frankreichs hunderte Häuser beschädigt und etliche Haushalte vom Strom abgeschnitten. Vor allem Dächer seien beschädigt worden, als das Unwetter am späten Montagnachmittag die Gemeinde Pomas am Ausläufer der Pyrenäen traf, schrieb die Präfektur Aude. 41 Menschen seien verletzt worden. 2.800 Haushalte in zehn Dörfern waren am Abend ohne Strom, mehrere Straßen wegen herabgestürzter Äste gesperrt. 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.