Waffen über den Brenner
„Reaktion steht bislang aus“: Italien tritt beim Thema Schützen-Gewehre auf die Bremse
Die Frage, ob Tirols Schützen mit ihren Gewehren über den Brenner dürfen, ist schon länger ein heißes (Schieß-)Eisen.
© Thomas Böhm
Seit Jahren wird an einem Abkommen gebastelt, das es Tiroler Schützen ermöglichen soll, mit ihren historischen Waffen über den Brenner zu reisen. Aktuell sind die Verhandlungen ins Stocken geraten. Das geht aus parlamentarischen Anfragen an Außen- und Innenministerium hervor.
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