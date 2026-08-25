Warnsignal und Lehrstück
Zu kleines Osttirol und falscher Landesadler: KI-Panne auf Anzengrubers Instagram-Kanal
Johannes Anzengruber will mit einem Instagram-Posting über den tierärztlichen Notdienst informieren, dabei schleichen sich allerdings Fehler ein.
© Springer, Screenshot Instagram/anzengruberunterwegs
Die Tirol-Karte wirkt verzerrt, der Landesadler hat zu viele Federn. Eine Grafik auf dem Instagram-Kanal von Innsbrucks Bürgermeister zeigt, wie die Politik KI nutzt und was passiert, wenn das Ergebnis nicht kontrolliert wird.
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