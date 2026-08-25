55 Kilometer lang
„Wilma“ erreicht Ziel: Erste Hauptröhre des Brenner-Basistunnels komplett
Tunnelbohrmaschine „Wilma“ hat den Durchbruch geschafft.
© BBT SE
Innsbruck – Ein wichtiger Meilenstein beim Brenner-Basistunnel (BBT) ist geschafft: Die Tunnelbohrmaschine „Wilma“ hat am Dienstag ihr Endziel erreicht und damit die erste durchgehende Hauptröhre des Megaprojekts fertiggestellt. Der Westtunnel erstreckt sich nun über rund 55 Kilometer von der Sillschlucht bei Innsbruck bis nach Franzensfeste in Südtirol.
„Wilma“ war seit September 2024 im Einsatz und legte rund 7,5 Kilometer zurück. Dabei wurden mehr als 22.000 Betonsegmente verbaut. Nach Angaben der BBT-Projektgesellschaft mussten während des Vortriebs auch mehrere geologisch anspruchsvolle Störzonen bewältigt werden. Die 180 Meter lange und 2700 Tonnen schwere Tunnelbohrmaschine stand insgesamt 706 Tage im Einsatz. (TT.com)
Eckdaten „Wilma“
- Start der Tunnelbohrmaschine: 18. September 2024
- Einsatzdauer: rund 706 Tage
- Bohrdurchmesser: 10,37 Meter
- Gesamtlänge (inkl. Nachläufer): 180 Meter
- Gesamtgewicht: 2700 Tonnen
- Gewicht Bohrkopf: 260 Tonnen
- Installierte Leistung: 9928 kW
- Antriebsleistung Bohrkopf: 4550 kW
- Drehmoment: 22.448 kNm
- Tunnelringe: 3720
- Eingebaute Tübbinge: 22.320
- Spezialtransporte für die Anlieferung: 170
- Einzelteile der Maschine: rund 80.000
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