„Wilma“ erreicht Ziel: Erste Hauptröhre des Brenner-Basistunnels komplett

Innsbruck – Ein wichtiger Meilenstein beim Brenner-Basistunnel (BBT) ist geschafft: Die Tunnelbohrmaschine „Wilma“ hat am Dienstag ihr Endziel erreicht und damit die erste durchgehende Hauptröhre des Megaprojekts fertiggestellt. Der Westtunnel erstreckt sich nun über rund 55 Kilometer von der Sillschlucht bei Innsbruck bis nach Franzensfeste in Südtirol.