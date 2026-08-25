Kreative Tiroler Jugend
Schnitzeltaxi, Kirchenmauer und Co: Junge Bauern und Schützen mit ausgefallenen Ferialjobs
Die Jungbauern/Landjugend LBLJ St. Leonhard im Pitztal versorgt ihre Mitbürger einmal jährlich mit frischen Schnitzeln und liefert sie, wenn‘s sein muss, bis auf den Küchentisch.
© JBLJ St. Leonhard i. P.
Während die Jungbauern/Landjugend von St. Leonhard im Pitztal mit ihrem „Schnitzeltaxi“ Furore macht, stehen ihnen die Jungschützen von Inzing um nichts nach. Sie reparieren Kirchenmauern, pflanzen Bäume und sorgen sich um Senioren.
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