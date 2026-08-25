In Innsbruck gewann sie einst Silber: Wintersport-Ass verkündete Schwangerschaft

Anamarija Lampic blickt auf eine aufregende Karriere zurück. Als Langläuferin gewann die Slowenin drei WM-Medaillen und Jugend-Olympia-Silber (2012 in Innsbruck). Zudem sicherte sie sich 2020/21 die kleine Kristallkugel im Sprintweltcup.

Seit vier Saisonen ist die 31-Jährige nun als Biathletin unterwegs. Mit zwei Podestplätzen zeigte Lampic auch in der neuen Sportart auf. Zuletzt geriet der Motor allerdings ins Stocken. Darum freute sich die Loipenjägerin auf einen Neustart mit einem neuen Coach.

Nun machen allerdings erfreuliche Nachrichten den ehrgeizigen sportlichen Plänen einen Strich durch die Rechnung: Lampic verkündete auf Instagram ihre Schwangerschaft. „Dieses Jahr wird die Saison etwas anders sein“, schrieb sie zu einem Foto, das sie mit Freund Bostjan Klavzar und Babybauch zeigt.

Zahlreiche Gratulationen aus dem Wintersport-Zirkus – u.a. von Landsfrau Ilka Stuhec und der Österreicherin Lisa Unterweger – ließen nicht lange auf sich warten. (TT.com)