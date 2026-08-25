Kirchberger sollen Trinkwasser vorerst abkochen, Prüfung läuft

Erneut hat eine Tiroler Ortschaft Probleme mit dem Trinkwasser. Die Gemeinde Kirchberg vermeldete am Dienstag ein leicht erhöhtes Aufkommen von E-Coli-Bakterien, weshalb das Trinkwasser bis auf Weiteres drei Minuten abgekocht werden sollte.

„Aufgrund der Ergebnisse der aktuellen Wasserqualitätsprüfung muss empfohlen werden, das Wasser aus dem Gemeindeleitungsnetz bis auf Weiteres zu Zwecken des Trinkens oder der Zubereitung von Speisen nur noch abgekocht zu verwenden“, heißt es in einer Gemeindeinformation.

Der gesetzlich erlaubte Wert werde aktuell nur leicht überschritten, erklärte Vizebürgermeister Josef Eisenmann gegenüber dem ORF. Eine Trinkwasserprüfung werde aktuell durchgeführt, die Coli-Bakterien sollen ausgespült werden. Betroffen ist nach Angaben der Gemeinde das Gebiet ab Skirast talauswärts. In Aschau bestehe das Problem nicht.

Auch in Zirl gab es kürzlich eine Trinkwasser-Verunreinigung, inzwischen wird das Wasser chloriert. Noch immer ist der Grund dafür unklar. (TT.com)