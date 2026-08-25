„Der Verkehr ist ein Zustand“: Staus belasten Betriebe im Zillertal massiv

Nicht nur globale Unsicherheit und Kostendruck belasten die Betriebe im Bezirk Schwaz, sondern auch die Verkehrssituation. Wertvolle Arbeitszeit wird im Stau vergeudet, eine Besserung ist mittelfristig nicht in Sicht. Dennoch läuft die Wirtschaft im Bezirk laut WK solide, was derzeit vor allem am Tourismus liege.