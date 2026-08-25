„Spielend Wandern“
Neues Angebot: Kitzbühel macht Wandern zum Familienabenteuer
Tom Dumont - Ortsausschuss-Obmann Aurach, Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Viktoria Veider-Walser, Monika Hechenberger - Ortsausschuss Jochberg, Jasmin Bacher - Projektleiterin Initiative „Spielend Wandern“ - und Stefan Zwertetschka - Ortsausschuss-Obmann Jochberg (v.l.) bei der Eröffnung der „Spielend Wandern“-Wege.
© Kitzbühel Tourismus
Aurach und Jochberg eröffnen neue „Spielend Wandern“-Wege – Kitzbühel ist damit die erste Destination mit mehreren Wegen inklusive Audioguide des erfolgreichen Familienkonzepts. Weitere Projekte sind bereits in Vorbereitung.
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