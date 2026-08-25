Notizen aus dem Dritten Reich
Vor „Godot“: Samuel Beckett schimpft in Hitlerdeutschland über Nazis und das Essen
Samuel Beckett (1906–1989) zählte zu den großen Autoren des 20. Jahrhunderts. 1969 bekam er den Nobelpreis für Literatur.
© imago/Granger
Bevor er Weltruhm erlangte, zog Beckett ab September 1936 durch Deutschland, besuchte Museen, beobachtete den Alltag der Diktatur und kämpfte mit seiner Verdauung. Seine nun veröffentlichten „German Diaries“ eröffnen auch einen neuen Blick auf das spätere Werk des Literaturnobelpreisträgers.
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