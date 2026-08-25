Vor „Godot“: Samuel Beckett schimpft in Hitlerdeutschland über Nazis und das Essen

Bevor er Weltruhm erlangte, zog Beckett ab September 1936 durch Deutschland, besuchte Museen, beobachtete den Alltag der Diktatur und kämpfte mit seiner Verdauung. Seine nun veröffentlichten „German Diaries“ eröffnen auch einen neuen Blick auf das spätere Werk des Literaturnobelpreisträgers.