Musikalische Sommernacht in Assling: Militärmusik Tirol verzaubert Vitalpinum

Die Musikkapelle Assling empfängt die Militärmusik Tirol und den Soldatenchor. Gemeinsam gestalten sie ein Sommernachtskonzert. Der Vitalpinum Garten dient dabei als Kulisse für dieses Open-Air-Erlebnis.

Assling – Von klassischen Werken über moderne Arrangements bis hin zu symphonischen Klängen und energiegeladenen Märschen reicht das Programm. Die Atmosphäre des Gartens verleiht dem Konzert einen einzigartigen Rahmen. Der Eintritt erfolgt gegen freiwillige Spenden. Die Veranstaltung findet im Vitalpinum Wohlfühl- und Erlebnisgarten statt.