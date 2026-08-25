Die beiden besten Football-Teams Europas kämpfen in Innsbruck um den Titel

Am Samstag, den 29. August, steigt das Finale um den Titel des EFA-Champions im Tivoli Stadion, ab Freitag startet das Vorprogramm.

Innsbruck wird der Schauplatz von European Football-Geschichte: Am 29. August steigt im Tivoli Stadion Tirol das erste Championship Game der European Football Alliance (EFA). Samstags ab 18:00 Uhr kämpfen die zwei besten Teams Europas, Nordic Storm und die Munich Ravens, um den Titel des ersten EFA-Champions.

Bereits am Freitag startet das Rahmenprogramm: Die Fan Zone am Marktplatz in der Altstadt sorgt für erste Stimmung, bevor es in der Fanbar Maria-Theresien weitergeht. Am Abend werden bei den EFA Awards in der Dachterrassenbar des Adlers Hotels die besten Spieler und Trainer der Saison ausgezeichnet. Limitierte Tickets sind noch erhältlich.

Samstags verwandelt ab 15:00 Uhr die Power Party direkt am Stadion die Wartezeit in Vorfreude: Bühnenshow, Cheerleading-Auftritte und Fan-Aktionen heizen die Stimmung an, ehe um 18:00 Uhr der Kickoff zum großen Finale ertönt.

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