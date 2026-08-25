Die Tiroler Tourismusgespräche am 22. September 2026 im Congresspark Igls widmen sich der Frage, wie sich Erfolg künftig definiert.

Tirol zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Tourismusdestinationen Europas. Doch wie definiert sich Erfolg künftig? Sind es weiterhin Nächtigungszahlen und Auslastung – oder entscheidet sich nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit zunehmend daran, welchen langfristigen Mehrwert der Tourismus für Gäste, Betriebe und die Menschen in der Region schafft? Erfolg lässt sich messen – echter Wert entsteht jedoch dort, wo wirtschaftliche Stärke, Lebensqualität und nachhaltige Entwicklung miteinander in Einklang stehen.

Genau dieser Frage widmen sich die Tiroler Tourismusgespräche am 22. September 2026 im Congresspark Igls. Bereits zum vierten Mal bringt das Branchenevent der Raiffeisen-Bankengruppe Tirol Entscheidungsträger sowie Expertinnen und Experten aus Tourismus, Wirtschaft und Wissenschaft zusammen, um neue Perspektiven zu eröffnen, Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam über die Zukunft des Alpentourismus zu diskutieren.

Unter dem Leitthema „Vom Erfolg zum Wert – wie der Tiroler Tourismus wirklich gewinnt“ rückt ein erweitertes Verständnis von Erfolg in den Mittelpunkt. Wirtschaftliche Stärke bleibt eine unverzichtbare Grundlage. Gleichzeitig rücken Wertschöpfung, Qualität, Innovationskraft und langfristiger Nutzen immer stärker in den Fokus. Wie sichern Destinationen ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig? Wofür sind Gäste tatsächlich bereit, einen höheren Preis zu bezahlen? Und wie gelingt es, aus innovativen Ideen messbare Wirkung zu entfalten? Orientierung und neue Perspektiven liefern renommierte Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Praxis:

Hubert J. Siller, Professor und Head des MCI Tourismus, beleuchtet in seiner Keynote die DNA erfolgreicher Destinationen.

Denise Seeholzer, international anerkannte Expertin für Hospitality-Trends, geht der Frage nach, welchen Wert Gäste hochwertigen Angeboten tatsächlich beimessen.

Extremskibergsteiger und Unternehmer Benedikt Böhm zeigt eindrucksvoll, wie aus Visionen konkrete Wirkung entstehen kann.

Besondere Impulse versprechen auch die „Walk-the-Talk“-Gespräche, in denen unterschiedliche Sichtweisen und Erfahrungen aufeinandertreffen. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Faktoren künftig über nachhaltigen Erfolg entscheiden und wie sich der Tourismus im Spannungsfeld zwischen Preisdruck und Wertsteigerung weiterentwickeln kann. Auch die nächste Generation bringt ihre Perspektiven ein: In der MCI-Alumni-Runde stehen neue Sichtweisen auf Wissensmanagement, Tourismusgesinnung und die Zukunft der Branche im Fokus.