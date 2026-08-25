Auto überschlug sich: 85-Jähriger verunglückte in Fieberbrunn

Ein 85-jähriger Österreicher ist am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Fieberbrunn verletzt worden. Der Mann war gegen 12.30 Uhr von Fieberbrunn in Richtung St. Johann in Tirol unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sein Auto von der Straße ab und prallte gegen eine Hecke neben der Fahrbahn. In der Folge überschlug sich der Wagen und kam im Garten eines Grundstücks auf dem Dach zum Stillstand.