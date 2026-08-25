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Neue Boulderhalle „Gamsblock“ in Kiefersfelden: Eröffnung im Herbst
Fabian und Franziska Taigel in ihrer Boulderhalle: Die ersten Griffe sind schon da, bald werden sie an den Wänden montiert.
© Theresa Aigner
Während die Zukunft der Kletterhalle Wörgl weiter höchst ungewiss ist, entsteht wenige Minuten hinter der deutschen Grenze im „Kaiserreich“ eine neue Boulderhalle. Was sie bieten wird, wann die Eröffnung stattfindet und warum damit eine Lücke gefüllt wird, haben die BetreiberInnen Franziska und Fabian Taigel der TT erzählt.
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