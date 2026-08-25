Neue Boulderhalle „Gamsblock“ in Kiefersfelden: Eröffnung im Herbst

Während die Zukunft der Kletterhalle Wörgl weiter höchst ungewiss ist, entsteht wenige Minuten hinter der deutschen Grenze im „Kaiserreich“ eine neue Boulderhalle. Was sie bieten wird, wann die Eröffnung stattfindet und warum damit eine Lücke gefüllt wird, haben die BetreiberInnen Franziska und Fabian Taigel der TT erzählt.