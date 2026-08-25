Mehr als 100 Kilometer
Neuer Ultralauf: St. Anton will mit Lech/Zürs zur Trailrunning Region werden
Kürzlich wurde die Strecke des Arlberg Ultra vorgestellt, sie führt nach dem Start in Lech auch vorbei an der Rüfispitze.
© Harald Angerer
Während der Arlberg seit Jahrzehnten als Wintersportmarke etabliert ist, soll nun auch der Sommer stärker in den Mittelpunkt rücken. Mit dem Arlberg Ultra soll ein neues Trailrunning-Rennen die Region künftig auf den Radar einer international wachsenden Zielgruppe bringen.
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