Mehr als 100 Kilometer

Neuer Ultralauf: St. Anton will mit Lech/Zürs zur Trailrunning Region werden

Kürzlich wurde die Strecke des Arlberg Ultra vorgestellt, sie führt nach dem Start in Lech auch vorbei an der Rüfispitze.
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Harald Angerer

Von Harald Angerer

Während der Arlberg seit Jahrzehnten als Wintersportmarke etabliert ist, soll nun auch der Sommer stärker in den Mittelpunkt rücken. Mit dem Arlberg Ultra soll ein neues Trailrunning-Rennen die Region künftig auf den Radar einer international wachsenden Zielgruppe bringen.

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