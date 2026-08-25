Nach mehr als 15 Jahren: Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer haben sich getrennt

Die deutsche Schauspielerin Veronica Ferres und Investor Carsten Maschmeyer haben ihre Trennung bekannt gegeben. Wie ihr gemeinsamer Medienanwalt Christian Schertz mitteilte, hätten die beiden die Entscheidung bereits vor längerer Zeit und in Freundschaft getroffen. Nach mehr als 15 Jahren als Paar wollen sie auch künftig eng verbunden bleiben.

Berlin – Die deutsche Schauspielerin Veronica Ferres und Investor Carsten Maschmeyer haben sich getrennt. Ihr gemeinsamer Medienanwalt Christian Schertz sagte, dass seine Mandanten bereits vor längerer Zeit und in Freundschaft entschieden hätten, in Zukunft getrennte Wege zu gehen. Schertz bat darum, die Privatsphäre seiner Mandanten und Familien zu respektieren und von Anfragen Abstand zu nehmen.

„Das Wohl unserer Familie steht für uns an erster Stelle“

„Unsere Tätigkeiten als Schauspielerin und Produzentin beziehungsweise als Investor beanspruchen uns zeitlich sehr und verlangen unsere Anwesenheit an vielen Orten der Welt, weit weg von Zuhause“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der beiden. „Mit der Zeit ist aus unserer Liebe eine tiefe, vertrauensvolle Freundschaft entstanden.“ Sie blickten mit großer Dankbarkeit auf ihren gemeinsamen Weg zurück und würden auch in Zukunft eng verbunden bleiben.

Ferres (61) hat gemeinsam mit dem Filmproduzenten Martin Krug eine Tochter namens Lilly, Maschmeyer (67) ist Vater von zwei Söhnen aus einer früheren Beziehung. „Das Wohl unserer Familie steht für uns an erster Stelle. Für unsere jeweiligen Stiefkinder und unsere gesamte Familie sind und bleiben wir unverändert aus vollem Herzen da.“ Medienanwalt Schertz bat darum, die Privatsphäre seiner Mandanten und Familien zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen, da über diese Erklärung hinaus keine weiteren Stellungnahmen abgegeben würden.

Hochzeit 2014

Ferres und Maschmeyer waren vor mehr als 15 Jahren ein Paar geworden, am 11.11.2011 verlobten sie sich - und heirateten schließlich im September 2014 in Südfrankreich an der Côte d'Azur. Er lebte lange Zeit in Hannover, zog dann aber zu ihr nach München. Die Beziehung überstand schwierige Zeiten - einen Erpressungsversuch gegen Maschmeyer und seine Hautkrebserkrankung.

Maschmeyer sprach im Jahr 2021 auch über eine Tablettensucht, die zu dieser Zeit aber schon mehrere Jahre zurücklag. „In dieser Zeit lag auch mein Privatleben in Trümmern. Einziger Anker und Lichtblick war meine Veronica“, schrieb er damals über seine Partnerin in einem Social-Media-Beitrag. Ebenfalls via Social Media machte sie ihm nach seiner Krebserkrankung zum Valentinstag eine Liebeserklärung: „In guten wie in schweren Zeiten: Das haben wir uns vor fast sechs Jahren geschworen und daran halten wir fest! Ich bin froh, dass die Operation gut verlaufen ist. Ich liebe dich über alles!“

Ferres seit Jahren großer Star der deutschen Filmszene

Veronica Ferres gehört seit Jahren zu den größten Stars der deutschen Filmszene. Die Liste der Rollen, die sie in den vergangenen 40 Jahren spielte, ist schier endlos - und sie wurde vielfach ausgezeichnet mit Preisen wie der Goldenen Kamera, dem Bambi und dem Grimme-Preis. Neben der Schauspielerei engagiert sie sich unter anderem für Erinnerungskultur und Frauen-Empowerment.