Königin der Countrymusik: Dolly Parton mit 80 Jahren gestorben

Mit Hits wie „Jolene“, „9 to 5“ und „I Will Always Love You“ wurde Dolly Parton zu einer der bedeutendsten Künstlerinnen der Musikgeschichte. Nun ist die Country-Ikone im Alter von 80 Jahren gestorben.

Die US-amerikanische Sängerin, Songschreiberin und Schauspielerin Dolly Parton ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Ihr Neffe Brian Seaver gab die Nachricht auf Instagram bekannt.

Parton galt als eine der bedeutendsten Künstlerinnen der Country-Musik. Zu ihren größten Erfolgen zählen die Songs „Jolene“ und „I Will Always Love You“, die sie laut dem vorliegenden Bericht an einem einzigen Tag schrieb. Mit Hunderten veröffentlichten Liedern erreichte sie 25 Nummer-eins-Hits in den US-Country-Charts und platzierte 47 Alben in den Top Ten.

Auch über die Grenzen des Country-Genres hinaus feierte sie große Erfolge. Mit „9 to 5“ erreichte sie 1980 Platz eins der US-Popcharts. Parallel zu ihrer Musikkarriere etablierte sie sich als Schauspielerin und erhielt für ihre Filmrollen zwei Golden-Globe-Nominierungen.