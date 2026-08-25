Königin der US-Countrymusik: Dolly Parton mit 80 Jahren gestorben

Mit Hits wie „Jolene“, „Nine to Five“ und „I Will Always Love You“ wurde Dolly Parton zu einer der bedeutendsten Künstlerinnen der Musikgeschichte. Nun ist die Country-Ikone im Alter von 80 Jahren gestorben.

Die US-Country-Ikone Dolly Parton ist tot. Sie sei „friedlich“ im Alter von 80 Jahren in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee gestorben, bestätigte ihre PR-Agentur. In einem Video auf ihrer Instagram-Seite teilte die Familie mit: „Die Traurigkeit ist mit uns, aber nicht mit Dolly. Sie hat ihr Leben gelebt.“ Über die Todesursache war zunächst nichts bekannt.

Auf Partons Wunsch werde eine kleine Trauerfeier im engsten Familienkreis stattfinden, hieß es. Fans seien aber etwa dazu eingeladen, ihr in den sozialen Medien zu gedenken.

Parton galt als eine der bedeutendsten Künstlerinnen der Country-Musik. Zu ihren größten Erfolgen zählen die Songs „Jolene“, „Nine to Five“ und „I Will Always Love You“. Mit Hunderten veröffentlichten Liedern erreichte sie 25 Nummer-eins-Hits in den US-Country-Charts und platzierte 47 Alben in den Top Ten.

Auch über die Grenzen des Country-Genres hinaus feierte sie große Erfolge. Mit „9 to 5“ erreichte sie 1980 Platz eins der US-Popcharts. Parallel zu ihrer Musikkarriere etablierte sie sich als Schauspielerin und erhielt für ihre Filmrollen zwei Golden-Globe-Nominierungen.

Große Anerkennung erhielt Parton auch für ihr gesellschaftliches Engagement. Über ihr Leseförderungsprogramm „Imagination Library“ spendete sie mehr als 150 Millionen Bücher an Kinder.

Erst im Mai hatte Parton eine für September geplante Konzertreihe in Las Vegas aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Die Auftritte in der Casino-Stadt im US-Bundesstaat Nevada sollten schon im vorigen Jahr stattfinden. Auch damals hatte die Sängerin die Show bereits wegen einer Erkrankung auf 2026 verschoben. Ihr Immun- und ihr Verdauungssystem seien in den letzten Jahren aus dem Gleichgewicht geraten und sie leide an Nierensteinen, teilte der Star damals mit.

Aus der Armut in den Country-Adel

Parton gehörte zur Generation der Stars, die – ähnlich wie der US-amerikanische Country-Sänger, Gitarrist und Songwriter Willie Nelson – bis ins Alter unermüdlich auf der Bühne standen. Ihre Karriere war beispiellos.

Dolly Parton wurde am 19. Jänner 1946 als viertes von zwölf Kindern in den Smokey Mountain geboren. Offen sprach sie immer über die Armut, in der ihre Familie im ländlichen Tennessee lebte. Doch sei ihre Kindheit glücklich gewesen, betonte sie immer wieder in Interviews. Trotz des Sprungs nach oben hat sie ihre Herkunft nie vergessen. „Wir waren arm wie Dreck“, erzählte sie immer wieder. Eine Hommage an ihre Kindheit kam mit dem Song „Coat of Many Colors“, in dem sie sich an einen von ihrer Mutter aus vielen Stoffresten genähten Mantel erinnerte. Der Hit wurde dann auch 2015 als Dolly-Biografie verfilmt.

Schon mit 13 nahm die Sängerin und Songwriterin ihre erste Platte auf und trat sogar in Nashville, der Welthauptstadt der Countrymusik, auf. Doch so ganz überzeugt war sie noch nicht. Aber ein Herr mit Gitarre empfahl ihr, einfach ihrem Herzen zu folgen und Musik zu machen. Es war Johnny Cash. Also sang sie, am liebsten von ihrem Zuhause. Von der „Guten alten Zeit, als es uns schlecht ging“.

Erster großer Erfolg mit „Dumb Blonde“

Nach dem Schulabschluss zog sie nach Nashville, wo sie Country-Star Porter Wagoner unter seine Fittiche nahm. Der erste große Erfolg stellte sich nach ihrem 21. Geburtstag mit dem Album „Hello, I'm Dolly“ ein. Der erste Titel „Dumb Blonde“ (Dumme Blondine) war dann wegweisend. Denn genau mit diesem Image feierte sie Jahrzehnte lang Erfolge – das blonde, üppige Mädchen in Jeans und Flanellhemd, mit der Gitarre in der Hand. Die Kritik an dem Image störte sie nie: „Ich weiß ja selbst am besten, dass ich nicht dumm bin. Und nicht blond.“ Die Mähne war eines ihrer Markenzeichen.

Einem Chirurgen vertraute sie sich schon an, als Brustoperationen noch etwas Besonderes waren. „Ich kannte Dolly schon, als sie noch flachbrüstig war“, sagte ihr Manager Lee Solters einmal. Parton stand zu ihren Operationen: „Warum soll ich aussehen wie ein alter Hofhund, wenn ich nicht muss?“ Bei ihrem Publikum bedankte sie sich immer wieder für das Geld, das die Fans für Konzertkarten ausgeben mussten: „Es kostet schließlich viel Geld, so billig auszusehen.“

Mehr als 100 Millionen Plattenverkäufe

Sie stieg schnell zur Königin der Country Music auf. Insgesamt nahm Parton, die gut ein Dutzend Instrumente beherrschte, über 80 Alben auf, hatte mehr als zwei Dutzend Nummer-Eins-Hits. Über 100 Millionen verkaufter Alben stehen auf ihrer Haben-Seite, ebenso wie eine Reihe von Grammys und zahlreiche weitere Auszeichnungen.

Dolly Parton war auch eine knallharte Geschäftsfrau. Sie besaß Restaurants, einen Vergnügungspark namens „Dollywood“ und verkaufte sogar Perücken. 1966 heiratete sie den Bauunternehmer Carl Dean, den sie in einem Waschsalon kennengelernt hatte („Das war der Tag, an dem mein Leben begann“). Das Paar blieb kinderlos. „Es sollte einfach nicht sein“, sagte sie dazu später. Dean mied von Anfang an die Öffentlichkeit und blieb der unauffällige Mann an ihrer Seite.

Aufsehen erregte allerdings Partons Welthit „Jolene“ von 1973: Darin appelliert sie an eine andere Frau, ihr nicht den Mann wegzunehmen. Angeblich hatte Carl Dean damals häufig eine Bank besucht, weil er eine Angestellte dort attraktiv fand.

Der Verlust ihres Mannes trifft sie tief

Dafür nahm ihr der Tod ihren Mann nach fast 60 Jahren Ehe im März 2025. Der Verlust traf die Musikerin tief, so tief, dass sie monatelang keine Texte mehr schreiben konnte, wie sie öffentlich gestand. „Vielleicht später“, verriet sie in einem NBC-Interview. Dennoch veröffentlichte sie nur wenige Tage nach seinem Tod den Song „If you hadn't been there“, um an ihren Mann zu erinnern. Darin fragt sie sich, wer und wo sie ohne ihn wäre. „I thank God and you, Oh, for your loving care.“ (TT.com, APA)