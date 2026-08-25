Telefonbetrüger in Innsbruck erfolgreich: Falscher Bankmitarbeiter erbeutete über 100.000 Euro

Unbekannte Täter haben am Sonntag in Innsbruck einen 84-jährigen Pensionisten mittels Telefonbetrug um einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag gebracht. Die Betrüger gaben sich als Mitarbeiter einer Bank aus.

In der Zeit von 18 Uhr bis kurz vor Mitternacht wurde der Mann von den Tätern telefonisch kontaktiert. Sie täuschten ihm ein dringendes „Sicherheitsproblem“ bei seinem Online-Bank-Konto vor, um ihn unter Druck zu setzen. Durch diese manipulative Vorgehensweise wurde der 84-Jährige dazu verleitet, eine Überweisung von über 100.000 Euro auf ein ihm unbekanntes Konto durchzuführen. Die Ermittlungen laufen. (TT)