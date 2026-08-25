Das Wunder von Linz! LASK dreht 0:4 gegen Celtic und spielt in der Champions League

Nach der 0:3-Niederlage im Hinspiel geriet der LASK auch zu Hause gegen Celtic Glasgow im CL-Play-off in Rückstand. Es folgten ein 5:1-Sieg und eine Sternstunde in der österreichischen Europacup-Geschichte.

Der LASK hat ein historisches Fußball-Wunder geschafft und steht in der Ligaphase der Champions League. Das Team von Coach Dietmar Kühbauer gewann Dienstagabend das Play-off-Rückspiel in Linz gegen Celtic Glasgow dank furioser Leistung 5:1 (4:1,1:1) nach Verlängerung. Damit wurde das 0:3 aus dem Hinspiel wett gemacht und die erstmalige Teilnahme an der europäischen Königsklasse fixiert.

Vor 19.000 Zuschauern im ausverkauften Linzer Stadion brachte Callum McGregor die Schotten in Führung (21.). Die Vorentscheidung sollte das allerdings noch nicht sein. Moses Usor gelang nach einem Patzer der Gäste der Ausgleich (32.). Robert Ljubicic (48.) und Samuel Adeniran (58.) erhöhten nach der Pause auf 3:1, „Joker“ Florian Flecker egalisierte nach exakt 90 Minuten das Duell.

In der Verlängerung wurde Adeniran mit seinem zweiten Treffer zum Matchwinner (109.) und krönte damit eine historische Aufholjagd. Ein verschossener Elfmeter des US-Stürmers (115.) sollte sich nicht mehr rächen.