LASK-Trainer Kühbauer jubelte über das Wunder von Linz: „Das Unmögliche möglich gemacht“

Reaktionen zum Spiel

Dietmar Kühbauer (LASK-Coach): „Es ist ein unglaubliches Gefühl. Die Art und Weise, wie die Jungs das heute gemacht haben, da muss man einfach in die Champions League kommen. Wir haben sie heute an die Wand gespielt, das zeigen auch alle Statistiken. Ich ziehe wirklich den Hut vor dieser Mannschaft, weil sie einfach im Prinzip das Unmögliche möglich gemacht haben.“

Martin O'Neill (Celtic-Coach): „Für uns ist es ein unglaublich enttäuschender Abend. Wir haben ja nach dem 1:0 im Gesamtergebnis 4:0 geführt. Wir hatten das Spiel eigentlich unter Kontrolle. Der LASK hat heute wieder sehr intensiv gespielt, sehr körperbetont, und sie haben es am Ende verdient, zu gewinnen.“