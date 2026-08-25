Hamburg. Menschen hängen in 30 Meter Höhe in Karussell fest

In der norddeutschen Hafenstadt Hamburg ist es am späten Dienstagabend zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen. Mehrere Fahrgäste hingen in einem Kettenkarussell am Hamburger Dom fest. Laut der Boulevardzeitung "Bild" harrten rund 20 Menschen auf etwa 30 Metern Höhe aus. Wie es zu der Panne kam, war vorerst noch unklar. Rettungskräfte suchten nach einer sicheren Möglichkeit, die Fahrgäste aus dem Ringelspiel zu befreien und zurück auf den Boden zu bringen.