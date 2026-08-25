Menschen hingen in Hamburg 30 Meter hoch in Ringelspiel fest

In der norddeutschen Hafenstadt Hamburg ist es am späten Dienstagabend zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen. 23 Fahrgäste hingen etwa drei Stunden auf etwa 30 Metern Höhe in einem Kettenkarussell am Hamburger Dom fest. Das Fahrgeschäft war wegen eines Defekts stehen geblieben, wie die Polizei mitteilte. Kurz nach Mitternacht gelang es, das Ringelspiel wieder in Gang zu setzen. Die Betroffenen konnten unverletzt und ohne Hilfe der Feuerwehr aussteigen.

Nun solle unter anderem der TÜV prüfen, wie es zu dem Zwischenfall kommen konnte. Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort, um das Karussell wieder auf den Boden zu bringen und Panik unter den Fahrgästen zu vermeiden. Diese mussten nach Angaben der Boulevardzeitung "Bild" in einer Höhe von rund 30 Meter über dem Boden ausharren.