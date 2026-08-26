Leichtes Erdbeben in Niederösterreich bei Neunkirchen

In der Nacht auf Mittwoch hat sich in Niederösterreich, etwa vier Kilometer südwestlich von Neunkirchen, ein leichtes Erdbeben ereignet. Wie der Österreichische Erdbebendienst (GeoSphere Austria) meldete, wurde das Beben der Stärke 2,4 um 02:46 Uhr im Bereich Ternitz und Seebenstein vereinzelt schwach verspürt. Schäden an Gebäuden seien bei dieser Stärke nicht zu erwarten, hieß es.