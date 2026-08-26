Signa-Gründer Benko muss im Herbst gleich zweimal ans Landesgericht

Der Prozessreigen gegen Signa-Gründer René Benko setzt sich am Innsbrucker Landesgericht fort. Los geht es schon im September mit der neu aufgerollten Hungerburg-Mietvorauszahlung. Eine zweite Anklage folgt im Oktober.

Nach der bislang größten Pleite der zweiten Republik muss Ex-Signa-Gründer René Benko in seiner Heimatstadt schon bald wieder am Landesgericht erscheinen. Empfangen wird er dort von Schöffensenaten unter dem Vorsitz des erfahrenen Strafrichters Norbert Hofer. Dieser muss sich im Herbst gleich mit zwei Benko-Causen auseinandersetzen.

So wurde auf Anfrage der TT bestätigt, dass bereits am 22. September der erste Benko-Prozess nochmals aufgerollt wird. Letzten Oktober war der einstige Immobilien-Milliardär zweifach wegen betrügerischer Krida angeklagt und zu einem Punkt (300.000-Euro-Schenkung an die Mutter) zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Bezüglich einer Mietvorauszahlung für die Benko-Villa auf der Hungerburg wurde der 49-Jährige jedoch freigesprochen. Dieser Freispruch wurde vom Obersten Gerichtshof jedoch zur Neuverhandlung aufgehoben. Die Umstände der Anmietung des Hauses und die Bewohnbarkeit der Villa knapp vor der Signa-Pleite sind nun nochmals genauer zu klären.

Hungerburg-Deal im Fokus

Ein durchaus spannender Prozess, der ein zweites Mal in die seinerzeitigen Signa-Geschäftsgebahrungen blicken lässt. Käme es nun zudem zu einer weiteren Verurteilung im Rahmen der Erstanklage, würde sich für Benko – für ihn gilt die Unschuldsvermutung – auch der Strafrahmen wieder von vorerst fünf auf bis zu zehn Jahre ändern, da der strafrechtliche Schadensbetrag die 500.000 -Euro-Schwelle, wie ursprünglich angeklagt, wieder übersteigen würde.

Während die Verurteilung im zweiten Benko-Prozess (versteckter Tresor, teure Uhren und Manschettenknöpfe) noch immer nicht rechtskräftig ist, kommt es voraussichtlich im Oktober zum Prozess rund um den dritten Verfahrenskomplex der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Hierbei geht es für Benko um angeklagten schweren Betrug und betrügerische Krida. Erneut drohen bis zu zehn Jahre Haft (was auch die insgesamt mögliche Strafhöhe für Benko darstellt), wieder gilt die Unschuldsvermutung. Ohnehin werden hier Zeugen wohl mehr im Mittelpunkt stehen, als Benko selbst. Geht es doch laut WKStA um eine wahrheitswidrige Garantieerklärung mit einem georteten Betrugsschaden von fünf Millionen Euro – und zwar gegenüber der Haselsteiner-Stiftung.

Fünf Millionen Euro kamen nie zurück

Diese sollte die bereits bezahlten 3,3 Mio. Euro sowie weitere geforderte 1,7 Mio. Euro bis spätestens 30. Juni 2024 von der Signa Holding zurückbekommen – was jedoch nie geschah.