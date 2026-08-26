Seltene Komplikation bei Ehefrau von Skistar Kristoffersen: „Mit Schmerzen aufgewacht“

Einen Monat nach der Geburt von Tochter Linnea veröffentlichte Tonje Kristoffersen, die Ehefrau von Ski-Superstar Henrik Kristoffersen, eine emotionale Geschichte und gewährte dabei tiefe private Einblicke.

„Vier Tage nach der Geburt bin ich mit großen Schmerzen aufgewacht. Im Krankenhaus wurde ein Gerinnsel in einer Eileitervene gefunden. Ich musste fast zwei Wochen dort verbringen“, erzählt die zweifache Mutter in ihrem Instagram-Beitrag.

Die Diagnose sei äußerst selten. Besonders nach Geburten ohne Komplikationen. Deshalb wollte sie ihre Geschichte auch teilen, um Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen. Die Norwegerin ist mittlerweile wieder zu Hause, muss sich nun drei Monate zweimal täglich Blutverdünner spritzen. „Hoffentlich ist das Gerinnsel dann weg.“ Sohn Emil (3) kümmere sich perfekt und sei der perfekte Krankenpfleger.

Die Situation machte auch ihrem Mann trotz schneller Diagnose zu schaffen. „Es war zu keinem Zeitpunkt extrem dramatisch“, sagte Henrik Kristoffersen der norwegischen Zeitung Dagbladet. „Aber ich hatte Angst um sie.“ (TT.com)