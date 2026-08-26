In Stahlseil geraten und abgestürzt: Tödlicher Paragleitunfall in Südtirol

Ein 34-jähriger Franzose ist Dienstagabend im Südtiroler Moos im Passeiertal in der Nähe des Bergpasses Timmelsjoch mit seinem Paragleiter in das Stahlseil einer Materialseilbahn geraten und tödlich abgestürzt.

Der Mann, der an der Sportveranstaltung „Dolomiti Super Fly“ teilgenommen hatte, stürzte rund 70 Meter in die Tiefe. Ein Jäger beobachtete den Unfall und alarmierte die Einsatzkräfte. Für den Franzosen kam jede Hilfe zu spät. (APA)