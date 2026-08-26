„We will always love you“: Stars von Eminem bis Taylor Swift verneigen sich vor Dolly Parton

Die Welt trauert um Dolly Parton – und das ist keine Übertreibung. Es gibt kaum jemanden aus dem Musikbusiness, aus Hollywood und der Politik, kein Magazin, keine Nachrichtensendung, die der unvergleichlichen Musikerin nicht gedenken.

Wer seit Dienstagabend, kurz nach 20 Uhr, die Timeline auf Instagram, Facebook oder jeder anderen Social-Media-Plattform öffnet, wird quasi geflutet mit Bildern, Videos und Erinnerungen an Dolly Parton. Sie war eine Ikone des Country, Sängerin, Songschreiberin, Schauspielerin, Unternehmerin, Wohltäterin, Menschenfreundin im besten Sinn. Am Dienstag ist sie im Alter von 80 Jahren im Vanderbilt-Ingram Cancer Center in Nashville, Tennessee, „umgeben von ihren Liebsten“ verstorben, teilte ihr Team in einer Aussendung mit. Sie habe „einen kurzen Kampf gegen den Krebs“ geführt.

Dass Dolly Rebecca Parton eine der erfolgreichsten und einflussreichsten Musikerinnen der Welt werden sollte, war in ihrer Kindheit nicht vorgezeichnet. Geboren am 19. Jänner 1946 als viertes von zwölf Kindern, wuchs Parton in einer kleinen Hütte am Fuße der Smokey Mountains in US-Bundesstaat Tennessee auf. „Wir waren bitterarm“, erzählte sie. Und trotzdem sei ihre Kindheit glücklich gewesen.

In der Familie wurde immer musiziert. Dolly Partons Talent stach heraus. Schon als Zehnjährige trat sie in lokalen Radio- und Fernsehshows auf. Mit 13 Jahren gab sie ihr Debüt in der „Grand Ole Opry“-Show in Nashville. Dort treten seit Jahrzehnten die Größen der Country-Music auf, auch Elvis Presley und Johnny Cash gehörten dazu.

Eine der erfolgreichsten Musikerinnen der Geschichte

Cash war es auch, der die junge Dolly Parton ermunterte, ihrem Herz zu folgen. Schon als Kind war ihr klar: Sie will einmal berühmt werden. Wie berühmt und vor allem erfolgreich, das hätte sie sich wohl selbst nicht träumen lassen: rund 80 Alben, mehr als 100 Millionen verkaufte Platten, Dutzende Top-Ten-Hits in den verschiedenen Charts, zehn Grammys, zwei Oscar-Nominierungen und einen Ehren-Oscar. Sie war erfolgreiche Unternehmerin und Produzentin.

Mit ihrer „Imagination Library“ brachte sie Hunderte Millionen Bücher zu Kindern; sie vergab Stipendien für SchülerInnen, die in Armut leben, spendete eine Million Dollar für die Entwicklung eines Impfstoffes während der Corona-Pandemie, ein Kinderkrankenhaus in Nashville trägt nun ihren Namen als Anerkennung ihrer langjährigen – auch finanziellen – Unterstützung.

Stars trauern um Dolly Parton

Es ist auch ihre Liebe zu den Menschen, ihre Herzlichkeit, die sich in jedem ihrer Interviews und Auftritten zeigte, die Dolly Parton schon zu Lebzeiten zu einer Ikone machten. Das zeigt sich auch an den Reaktionen auf ihren Tod. Der ehemalige US-Präsident Barack Obama würdigte die Sängerin ebenso wie Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Paul McCartney und Elton John. WebegleiterInnen wie Jane Fonda trauern ebenso um sie wie Miley Cyrus – die auch ihre Patentochter ist – oder Kelly Clarkson. Ein kleiner Auszug:

Reese Witherspoon erinnert sich an Dolly Parton

Eminem sagt über Dolly Parton: „Sie war ein Superstar in jeglicher Hinsicht“

Taylor Swift und Beyoncé würdigten die Ausnahmekünstlerin in Statements gegenüber dem US-Branchenmagazin Variety.

Jack White interpretierte am Dienstagabend „Jolene“ bei seinem Konzert in London.

Paul McCartney, Reba McEntire, Elton John, Julia Roberts und Jamie Lee Curtis sind nur einige Stars, die Dolly Parton Tribut zollten.

Eine „Naturgewalt“ nennt Barbra Streisand die Verstorbene.

Kevin Bacon und seine Ehefrau Kyra Sedgwick singen gemeinsam „I Will Always Love You“.

Dolly Parton war übrigens eine Produzentin der Serie „Buffy The Vampire Slayer“.

Sarah Jessica Parker hat zwar Dolly Parton nie persönlich getroffen. „Aber ich habe sie geliebt.“

Billy Ray Cyrus trauert um seine Freundin und Patentante seiner Tochter Miley.

Mit Kenny Rogers verband Dolly Parton eine enge Freudnschaft, ihr Duett „Island in the Stream“ wurde ein weltweiter Hit.

Was bleibt, ist Dolly Partons Musik, ihre Filme und ihre unvergleichlichen Zitate: