Hardy Krüger jr. über toten Sohn: „Solche Wunden schließen sich nicht“

Der Verlust seines Sohnes beschäftigt Schauspieler Hardy Krüger jr. noch heute. „Paul Luca war nur acht Monate bei uns und dennoch begleitet er mich bis heute“, sagte der 58-Jährige der Zeitschrift Bunte. Paul Luca starb 2011 am plötzlichen Kindstod.

Es gebe Tage, an denen er sich frage, wie seine Stimme geklungen hätte, welche Träume er gehabt hätte oder ob sie gemeinsam gelacht hätten. „Trauer gehört inzwischen zu meinem Leben wie eine Narbe. Sie schmerzt nicht jeden Tag, aber sie erinnert mich daran, wie tief Liebe sein kann“, sagte Krüger.

Solche Wunden schließen sich nicht. Man lernt nur, mit ihnen zu leben. Hardy Krüger jr.

In dem Theaterstück „Der Sohn“ spielt Krüger einen Vater, dessen Sohn versucht, sich das Leben zu nehmen. Der Vater will seinem Sohn helfen. „Als ich das Manuskript zum ersten Mal gelesen habe, musste ich es zwischendurch immer wieder zur Seite legen“, sagte der Schauspieler.