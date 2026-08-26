Bunt statt Schwarz
„Können uns nicht damit identifizieren“: Ensemble will klassische Musik neu denken
Sahen sich nicht im klassischen Konzertbetrieb: Die beiden Violonistinnen Xenia Rubin (li.) und Sophie Trobos (re.) wollen die Rahmenbedingungen verändern, nicht die Musik.
© Axel Springer
Klassische Musik funktioniert auch jenseits starrer Hierarchien und eines unantastbaren Kanons.Das „Inn.Wien“ setzt auf Mitbestimmung und Programmvielfalt. Im Gespräch: Xenia Rubin und Sophie Trobos.
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