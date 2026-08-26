Drei Tage angewandte Kreativität

Was entsteht, wenn Quantenphysik auf Grafikdesign, Kunst auf Wirtschaft und Mundartrap auf große Zukunftsfragen trifft?

Vom 24. bis 26. September 2026 wird St. Bartlmä in Innsbruck genau dafür zum Experimentierfeld. Beim Fö N-Festival treffen Menschen und Perspektiven aufeinander, die sonst selten denselben Raum teilen: wissenschaftliche Erkenntnis neben künstlerischer Intervention, große Podiumsgespräche neben kleinen Workshops, Nachdenken neben Ausprobieren.

Unter dem Motto„The Future of Original“ geht es um eine Frage, die angesichts generativer Technologien aktueller kaum sein könnte: Was macht menschliche Kreativität heute aus – und was ist uns diese Fähigkeit in Zukunft wert? Fö N sucht keine glatte Antwort, sondern die Reibung zwischen unterschiedlichen Erfahrungen, Disziplinen und Haltungen.

Nicht alles passt zusammen. Gut so.

Schon der Eröffnungsabend spannt einen weiten Bogen: Die Quantenphysikerin und „Wissenschaftlerin des Jahres“ Francesca Ferlaino spricht über Kreativität und wissenschaftliche Durchbrüche. Schauspieler Rainer Bock bringt anschließend Texte von Hanns Dieter Hüsch auf die Bühne, danach übernimmt das Wiener Quintett Woschdog.

Freitag und Samstag folgen unter anderem Grafikdesigner Jianping He, Künstlerin Katharina Cibulka, Mundartrapper Monobrother, Klebstoff und Cemplified sowie Podiumsgespräche über Bildung, Wirtschaft, Technologie und gesellschaftlichen Wandel.

Zuhören. Mitdenken. Mitmachen.

Labs, Workshops, Walks, Theater und Interventionen laden zum Ausprobieren ein – vom urbanen Typowalk über „Am Anfang war der Prompt“ und BOXENSTOPP bis zum Live-Music Sunrise Breakfast.

Über 30 Programmpunkte. Drei Tage. Ein Ort. Viele Perspektiven.

Ein Großteil des Festivals ist frei zugänglich. Viele Plätze sind jedoch limitiert – eine frühzeitige Reservierung empfiehlt sich. Für Workshops, Special Sessions und Konzerte können Tickets ab sofort gebucht werden.