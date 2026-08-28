„Oida, euer Ernst?!“
Ärger über Sticker am Gipfelkreuz: Übeltäter meldeten sich bei Zugspitzbahn
Erst im November 2025 wurde das restaurierte Gipfelkreuz wieder montiert. Die Arbeiten kosteten Tausende Euro.
© Imago/Prager/Bayerische Zugspitzenbahn
Mehrere Schichten an Stickern überzogen das Gipfelkreuz auf der Zugspitze, bis es Ende 2025 aufwendig davon befreit wurde. Trotz Verbot wurde das Kreuz abermals zugeklebt, die Zuspitzbahn drohte daraufhin mit Konsequenzen. Zu einer Anzeige kommt es nun doch nicht.
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