Lienzer Fotografin feiert dreifachen Erfolg mit Gletscher-Projekt

Die Lienzer Bergfotografin Judith Mijderwijk feiert einen internationalen Dreifach-Erfolg. Ihr Foto "Deep Inside the Glacier" gewann innerhalb von zwei Wochen zwei erste Preise bei renommierten Wettbewerben. Zusätzlich präsentiert die gebürtige Niederländerin ihr Alpengletscher-Projekt beim Chamonix Photo Festival 2026.

Lienz – Judith Mijderwijk erhielt den ersten Preis im Wettbewerb „Planet Earth“ 2026 von Life Framer. Ihr Bild "Deep Inside the Glacier" entstand im Morteratschgletscher in Graubünden. Es bildet ein zentrales Motiv ihres Gletscherprojekts. Myrtille Delamarche, Chefredakteurin von GEO France, wählte das Foto aus: „Dieses Bild vereint alle Zutaten eines Eisfotos. Das richtige Licht, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort.“ Der erste Preis ist mit 2000 US-Dollar dotiert. Das Siegerfoto wird in internationalen Ausstellungen gezeigt.

Deep Inside the Glacier : Mit dieser im Morteratschgletscher entstandenen Aufnahme gewann Judith Mijderwijk innerhalb von zwei Wochen zwei erste Preise. © Judith Mijderwijk

Die niederländische Bergfotografin wohnt seit Jahren in Lienz und arbeitet fotografisch in Österreich und der Schweiz. Kürzlich wurde sie zur Landesobfrau des Landesverbands Tirol ernannt und vertritt die Tiroler Fotoclubs im Österreichischen Verband der Fotografie.

Schönheit und Fragilität

Ihr Erfolg ist bemerkenswert. "Deep Inside the Glacier" hatte bereits zwei Wochen zuvor einen ersten Preis beim Wettbewerb „Bewerkte Foto“ des niederländischen Fotomagazins Zoom.nl gewonnen. Eine weitere internationale Anerkennung ist Judith Mijderwijks Einladung zum Chamonix Photo Festival. Die Präsentation ihres mehrjährigen Werks über Alpengletscher findet vom 23. bis 25. Oktober 2026 statt. Das Projekt zeigt die Schönheit, Fragilität und rasche Veränderung der Alpengletscher. Der Morteratschgletscher spielt dabei eine Schlüsselrolle.

© Judith Mijderwijk

Die Siegeraufnahme ist zugleich das Titelbild des Ausstellungsprojekts über die Alpengletscher sowie des dazugehörigen Katalogs Die fragile Schönheit der Gletscher – eine verschwindende Welt. Am 14. und 15. November 2026 wird eine weitere Auswahl auf der Photo+Adventure Fotomesse in der Pyramide Wien/Vösendorf präsentiert.

Ausstellung in Anras

Auch in ihrer Wahlheimat Osttirol möchte Mijderwijk das Projekt künftig in größerem Umfang zeigen. Das Gesamtprojekt umfasst inzwischen mehr als 60 großformatige Fotografien und wird je nach Ausstellungsort in unterschiedlichen Zusammenstellungen präsentiert. Für eine umfassende Präsentation in Osttirol sucht sie derzeit nach einem geeigneten Ausstellungsort und möglichen Kooperationspartnern.