Angriff in St. Ulrich am Pillersee: 16-Jähriger im Gesicht verletzt

Ein 16-Jähriger ist offenbar in der Nacht auf Samstag in St. Ulrich am Pillersee in Tirol von zwei Unbekannten attackiert und im Gesicht verletzt worden. Die Attacke ereignete sich auf der Zufahrtsstraße zu einer Veranstaltung im Ortsteil Flecken, berichtete die Polizei am Mittwoch. Die näheren Hintergründe der Tat waren vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen.