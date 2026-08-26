Polizei sucht Zeugen
Angriff in St. Ulrich am Pillersee: 16-Jähriger im Gesicht verletzt
Ein 16-Jähriger ist offenbar in der Nacht auf Samstag in St. Ulrich am Pillersee in Tirol von zwei Unbekannten attackiert und im Gesicht verletzt worden. Die Attacke ereignete sich auf der Zufahrtsstraße zu einer Veranstaltung im Ortsteil Flecken, berichtete die Polizei am Mittwoch. Die näheren Hintergründe der Tat waren vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen.
Der Jugendliche wurde im Krankenhaus St. Johann in Tirol behandelt. Bei den gesuchten Tätern handelte es sich nach Angabe der Exekutive um einen 16- bis 18-Jährigen mit dunklen Haaren sowie einen Mittzwanziger. Die Polizeiinspektion Fieberbrunn sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Sie werden ersucht, sich unter der Nummer 059133/7202 zu melden. (APA)