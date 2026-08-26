Folgenreicher Navi-Fehler in Brandenberg: Lkw verlor auf Forstweg 200 Liter Diesel

Eine folgenschwere Fehlleitung durch sein Navigationsgerät erlebte am Dienstag ein Lkw-Fahrer in Brandenberg. Er landete auf einem schmalen Forstweg, wo er nicht nur seinen Anhänger zurücklassen musste, sondern auch den Tank aufriss und rund 200 Liter Diesel verlor.

Ein 40-jähriger rumänischer Lkw-Fahrer hat sich am Dienstagnachmittag in Brandenberg blind auf sein Navigationsgerät verlassen und damit einen Großeinsatz ausgelöst. Sein Lkw blieb auf einem schmalen Forstweg stecken, riss sich den Tank auf und verlor rund 200 Liter Diesel.

Der Vorfall begann gegen 15 Uhr, als der Lenker mit seinem Wagen auf die sogenannte „Gang“ fuhr, einen schmalen Forstweg, der Brandenberg mit Steinberg am Rofan verbindet. Laut eigenen Angaben des Fahrers hatte ihn seine Navigations-App auf diesen Weg geleitet, um zu seiner Entladestelle in Achenkirch zu gelangen.

Anhänger blieb an Brückengeländer hängen

Im Bereich einer schmalen Brücke war die Fahrt jedoch zu Ende: Der Anhänger des Lkws blieb am Brückengeländer hängen. Der Rumäne koppelte daraufhin den Hänger ab und setzte seine Fahrt ohne diesen fort. Auf der weiteren Irrfahrt über den Forstweg wurde jedoch der Treibstofftank des Lkw beschädigt, was laut Polizei zum Austritt von rund 200 Litern Diesel führte.