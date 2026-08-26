Eine Fusion aus Franz Zappa und Pippi Langstrumpf: Erika Stucky tritt in Lienz auf

Lienz – Am Mittwoch, den 7. Oktober, tritt Erika Stucky in Lienz auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr findet in der Aula des Gym (Maximilianstraße) statt. Tickets gibt es ab Anfang September online über Öticketlight (auf Ummigummi.at verlinkt) und bei der Dolomitenbank Lienz. Restkarten an der Abendkasse.

Swiss-Americana Musikerin und Performerin Erika Stucky, geboren in San Francisco, wird oft als eine einzigartige Fusion aus Laurie Anderson, Frank Zappa und Pippi Langstrumpf beschrieben. Coverversionen bekannter Songs ist eines ihrer künstlerischen Merkmale. Dabei ergründet Erika Stucky den Kern des Songs und bastelt nicht nur an seiner Struktur, sondern auch an seiner Seele. Legendär ist ihre Version von Brittney Spears „Baby, One More Time“. Schon in ihrem Blues-Programm griff sie auf die Rolling Stones zurück und präsentierte ihre Version von „Can’t you hear me knocking“.