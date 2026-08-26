Vorarlberger Landestheater: Ali M. Abdullah übernimmt interimistisch die Intendanz

Der Wiener Regisseur Ali M. Abdullah wird für zwei Spielzeiten neuer Interimsintendant des Vorarlberger Landestheaters. Er folgt auf Stephanie Gräve, die im Juni nach einem monatelangen Konflikt mit der Vorarlberger Kulturhäuser-Betriebsgesellschaft gekündigt worden war.

Bregenz – Das Vorarlberger Landestheater hat eine neue künstlerische Leitung gefunden: Der Wiener Regisseur Ali M. Abdullah übernimmt interimistisch die Intendanz für die Spielzeiten 2026/27 und 2027/28. Das teilte die Vorarlberger Kulturhäuser-Betriebsgesellschaft (KuGes) am Mittwoch mit. Damit sei der Betrieb des Hauses in den kommenden beiden Spielzeiten gesichert.

Abdullah folgt auf Stephanie Gräve, deren Amtszeit von einem zunehmend eskalierenden Konflikt mit der KuGes überschattet worden war. Nachdem ihr bis Juli 2028 laufender Vertrag nicht verlängert werden sollte, kam es zum Zerwürfnis. Gräve zeigte KuGes-Geschäftsführerin Monika Wagner wegen mutmaßlicher Urkundenfälschung an. Die entsprechenden Ermittlungen laufen. Die KuGes stellte sich hinter Wagner, Gräve wurde zunächst freigestellt und im Juni gekündigt.

„Spannende Herausforderung“

KuGes-Aufsichtsratsvorsitzende und Kulturlandesrätin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) sprach von einer wichtigen Personalentscheidung in einer schwierigen Situation. Es sei keineswegs selbstverständlich, im laufenden Betrieb und bei bereits teilweise abgeschlossener Planung einen erfahrenen Theaterfachmann für die Aufgabe zu gewinnen.

Abdullah selbst bezeichnete die neue Funktion als „spannende Herausforderung“. Er wolle seine Vorstellungen eines „Theaters der Zukunft“ in den nächsten zwei Jahren mit den vorhandenen Ressourcen weiterentwickeln und dem Vorarlberger Publikum näherbringen. Zusätzliche Dynamik ergebe sich dadurch, dass das Theater am Kornmarkt in Bregenz wegen einer umfassenden Sanierung in der kommenden Spielzeit nicht zur Verfügung steht.

Nestroy-Preisträger

Der 1967 in Wien geborene Abdullah studierte in Wien, Graz und Berlin. Nach Engagements als Regieassistent, Schauspieler und Regisseur gründete er 2009 gemeinsam mit Harald Posch die freie Bühne Garage X. Für deren Leitung wurden die beiden 2012 mit dem Nestroy-Spezialpreis ausgezeichnet.

Von 2014 bis 2023 stand Abdullah an der Spitze des Werk X, das aus der Garage X hervorgegangen war. Seither arbeitet er als freier Autor und Regisseur.

Ausschreibung für Zeit ab 2028

Unabhängig von der Interimslösung startet die KuGes im Herbst die Suche nach einer dauerhaften künstlerischen Leitung. Das Ausschreibungsverfahren für die Intendanz ab der Spielzeit 2028/29 werde wie geplant in den kommenden Monaten eingeleitet, hieß es. (APA)