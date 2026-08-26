Gut zu wissen: Wofür man bei Facebook, Instagram und Co. haftbar ist

Ein Like hier, ein Kommentar dort: Nutzer von Facebook, Instagram, TikTok und Co. sind mit ihren Meinungsäußerungen mitunter sehr freizügig. Doch das kann rechtliche Konsequenzen haben, denn wer Inhalte veröffentlicht, teilt oder unterstützt, trägt Verantwortung. Wo die Haftung beginnt und wie teuer das werden kann.