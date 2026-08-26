Ein Klick kann teuer werden
Gut zu wissen: Wofür man bei Facebook, Instagram und Co. haftbar ist
Mobbing und Beleidigungen in Sozialen Netzwerken können juristische Folgen haben.
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Ein Like hier, ein Kommentar dort: Nutzer von Facebook, Instagram, TikTok und Co. sind mit ihren Meinungsäußerungen mitunter sehr freizügig. Doch das kann rechtliche Konsequenzen haben, denn wer Inhalte veröffentlicht, teilt oder unterstützt, trägt Verantwortung. Wo die Haftung beginnt und wie teuer das werden kann.
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