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Andrea Berg in Kitzbühel, Karwendelmarsch und das Innsbruck Festival: Das ist los in Tirol
Schnaufen, Schlagerspaß und schmausen: Zwischen Karwendelmarsch, Andrea Berg und dem Streetfood Festival in Kufstein findet sich für jeden sicher das passende Angebot.
© Karwendelmarsch, imago/Sven Simon/Canva
Pünktlich zum Monatsende wartet wieder ein vollgepackter Eventkalender. Schlagerfans dürfte es nach Kitzbühel zu Andrea Berger ziehen, ordentlich den Bauch vollschlagen kann man sich in Scharnitz, am Paznauner Markttag oder inmitten der Feierlichkeiten beim Innsbruck Festival. Sportliche Höchstleistungen sind wiederum beim Karwendelmarsch und dem Ötztaler Radmarathon gefragt. Die Event-Highlights im Überblick.
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