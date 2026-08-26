Kosmisches Schattenspiel
Partielle Mondfinsternis am Freitag: Tirol hat beim Himmelsspektakel die besten Karten
Freitagmorgen ist über Österreich eine partielle Mondfinsternis zu beobachten. Besonders gute Sichtbedingungen werden dabei für Westösterreich und damit auch für Tirol erwartet.
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FrühaufsteherInnen aufgepasst: In den Morgenstunden des 28. Augusts ist nur zwei Wochen nach der spektakulären Sonnenfinsternis in Österreich wieder ein kosmisches Schattenspiel zu beobachten. Der Mond wird teilweise in den Schatten der Erde verschwinden.
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