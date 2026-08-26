70 Jahre Popkultur
Von Marilyn Monroe bis Take That: Das große Quiz zum Geburtstag der Bravo
Am 26. August 1956 erschien die erste BRAVO im deutschsprachigen Raum, seither haben Stars, Skandälchen und Fan-Hypes ganze Generationen begleitet. Wie gut kennt ihr euch in sieben Jahrzehnten Popkultur aus?
70 Jahre Bravo
Teste dein Wissen: Wie viel weißt du über die weltweite Popkultur der letzten sieben Jahrzehnte?
Frage 1 von 15:
Welcher Sänger sorgte im September 1956 bei seinem ersten Auftritt in der „Ed Sullivan Show“ für Aufregung?
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