Tragschrauber prallt gegen Seilbahnkabel und stürzt ab: Zwei Tote in Norditalien

Das Fluggerät prallte im Piemont gegen ein Kabel einer Seilbahn und geriet in Brand. Zwei Menschen starben.

Beim Absturz eines zweisitzigen Tragschraubers sind im norditalienischen Piemont zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Fluggerät prallte im oberen Antrona-Tal gegen die Kabel einer Seilbahn, die zur Versorgung einer Talsperre dient. Anschließend geriet es in Brand und stürzte aus rund 1.400 Metern Höhe zu Boden.

Bei den Todesopfern handelt es sich nach Angaben des Rettungsdienstes um einen 62 Jahre alten Mann und eine 63 Jahre alte Frau. Das Fluggerät war kein klassischer Hubschrauber, sondern ein Tragschrauber, auch Gyrokopter genannt. Bei diesem Fluggerät wird der obere Rotor nicht direkt von einem Motor angetrieben.