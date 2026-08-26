Dr. Frank N. Furter aus der „Rocky Horror Picture Show“: Schauspieler Tim Curry ist tot

Als Dr. Frank N. Furter feierte er seinen Durchbruch, im Laufe seiner Karriere war er in mehr als 30 Filmen zu sehen: Der britische Schauspieler Tim Curry starb im Alter von 80 Jahren.

Der britische Schauspieler Tim Curry, bekannt vor allem als Dr. Frank N. Furter im Kultfilm „Rocky Horror Picture Show“, ist laut einem US-Medienbericht tot. Curry sei im Alter von 80 Jahren in seinem Haus in Los Angeles gestorben, berichteten mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf seine Managerin. Angaben zur Todesursache gab es zunächst nicht.

Der Schauspieler hatte seit einem schweren Schlaganfall vor mehr als einem Jahrzehnt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Seinen Durchbruch feierte Curry als außerirdischer Wissenschafter und Transvestit Frank N. Furter zunächst auf der Theaterbühne und anschließend in der 1975 erschienenen Verfilmung des Musicals „The Rocky Horror Picture Show“. Die schrille Horror-Parodie mit Curry, Susan Sarandon und Richard O'Brien floppte zunächst an den Kinokassen, entwickelte sich später jedoch zum Kultfilm und wurde besonders in mitternächtlichen Vorführungen gezeigt.

Der Schauspieler wurde 80 Jahre alt. © imago images/Everett Collection

Fans tanzen bis heute „Time Warp“

Bis heute wird der Film regelmäßig in Kinos gezeigt. Bei vielen Vorführungen verkleiden sich Fans als Figuren aus dem Film, singen die Lieder mit und tanzen zum „Time Warp“. Mehr als vier Jahrzehnte nach dem Original kehrte Curry 2016 für eine Fernsehneuverfilmung der „Rocky Horror Picture Show“ zurück und übernahm darin die Rolle des Erzählers.

Curry hatte seine Karriere im Londoner West End begonnen und war später in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Zu seinen bekanntesten Rollen gehörte neben Frank N. Furter der mörderische Clown Pennywise in der Fernseh-Miniserie „Es“ nach dem Roman von Stephen King aus dem Jahr 1990.