„Ich brauche Bücher um mich“: Warum die Bücherei Walchsee immer mehr Menschen anzieht

Mehr Platz, mehr Besucher und neue Angebote: Die Bücherei Walchsee hat sich nach ihrem Umzug zu einem lebendigen Treffpunkt entwickelt. Beim Besuch von LR Cornelia Hagele wurde vor allem die Bedeutung des Ehrenamts hervorgehoben – verkörpert etwa durch die 86-jährige Annemarie Dihlmann, die seit 19 Jahren mithilft.