64-Jährige aus Volders vermisst: Große Suchaktion am Samstag im Raum Roppen

In Großvolderberg ist seit Mittwoch eine 64-Jährige abgängig. Am Samstagabend wurde im Großraum Roppen nach der Frau gesucht. Sollte die Vermisste gesehen werden, sollte umgehend die Polizei kontaktiert werden.

Im Bezirk Imst wurde am Samstag nach einer Frau gesucht, die seit Mittwoch in Volders im Bezirk Innsbruck-Land vermisst wird. Dem Einsatz gingen mehrere Meldungen bei der Polizei voraus, dass die Abgängige 64-Jährige möglicherweise im Bereich Roppen oder Karres gesehen worden war, berichtet die Polizei. Die Frau hatte demnach einen hinkenden Gang und trug einen Rucksack. „Ob es sich tatsächlich um die Abgängige handelt ist bislang nicht gesichert“, hieß es. Eine Suche mit zahlreichen Einsatzkräften verlief negativ.

In Großvolderberg vermisst

Die Frau war am Mittwoch als vermisst gemeldet worden. Sie hatte ihr Wohnhaus in Großvolderberg an diesem Tag gegen 6.30 verlassen – wohin sie wollte, war unklar. Seither gibt es keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. „Ein Unglücksfall kann derzeit nicht ausgeschlossen werden“, hieß es am Mittwochabend. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Volders, Großvolderberg und Tulfes sowie der Bergrettung Wattens waren neben Suchhunden im Einsatz. Zudem wurde die Umgebung aus der Luft mit einer Drohne der Berufsfeuerwehr Innsbruck sowie durch ein Polizeihubschrauber-Team abgesucht, von der Frau fehlte jedoch jede Spur.

Beschreibung der Vermissten Weiblich

Ca. 172 cm groß, feste Statur

braune Haare

Die Exekutive veröffentlichte auch ein Foto der Abgängigen. Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Tirolerin geben können oder sie seit ihrem Verschwinden gesehen haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizeiinspektion Wattens unter Tel. +43 (0)59133/7128 zu melden. (TT.com)