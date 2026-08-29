69-Jährige aus Volders vermisst: Große Suchaktion am Samstag im Raum Roppen

In Großvolderberg wird seit Mittwoch nach einer abgängigen 69-Jährigen gesucht. Am Samstagabend wurde im Großraum Roppen nach der Frau gesucht. Sollte die Frau gesehen werden, sollte umgehend, die Polizei kontaktiert werden.

Im Gemeindegebiet von Volders wird seit Mittwochfrüh eine 69-Jährige vermisst. Die Frau hatte ihr Wohnhaus in Großvolderberg laut Polizei gegen 6.30 verlassen – wohin sie wollte, war demnach unklar. Seither gibt es keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. „Ein Unglücksfall kann derzeit nicht ausgeschlossen werden“, hieß es am Mittwochabend. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Volders, Großvolderberg und Tulfes sowie der Bergrettung Wattens waren neben, Suchhunden im Einsatz. Zudem wurde die Umgebung aus der Luft mit einer Drohne der Berufsfeuerwehr Innsbruck sowie durch ein Polizeihubschrauber-Team abgesucht.

Die großangelegte Suchaktion wurde auch am Samstagabend weitergeführt. Am Abend wurde per Großeinsatz im Raum Roppen nach der Frau gesucht.

Beschreibung der Vermissten Weiblich

Ca. 172 cm groß, feste Statur

braune Haare