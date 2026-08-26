Hinweise erbeten
Großangelegte Suchaktion in Volders: 69-jährige Frau abgängig
Wer hat die Frau gesehen?
© Polizei
In Großvolderberg wird seit Mittwoch nach einer abgängigen 69-Jährigen gesucht. Die Polizei bittet um Hinweise.
Im Gemeindegebiet von Volders wird seit Mittwoch eine 69-Jährige vermisst. Die Frau hatte ihr Wohnhaus in Großvolderberg laut Polizei gegen 6.30 verlassen – wohin sie wollte, war demnach unklar. Seither gibt es keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. „Ein Unglücksfall kann derzeit nicht ausgeschlossen werden“, hieß es am Mittwochabend. Eine großangelegte Suchaktion ist im Gange.
Personsbeschreibung:
- Weiblich
- Ca. 172 cm groß, feste Statur
- braune Haare
Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können oder sie seit ihrem Verschwinden gesehen haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizeiinspektion Wattens unter Tel. +43 (0)59133/7128 zu melden.