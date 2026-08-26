Großangelegte Suchaktion in Volders: 69-jährige Frau abgängig

Im Gemeindegebiet von Volders wird seit Mittwoch eine 69-Jährige vermisst. Die Frau hatte ihr Wohnhaus in Großvolderberg laut Polizei gegen 6.30 verlassen – wohin sie wollte, war demnach unklar. Seither gibt es keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. „Ein Unglücksfall kann derzeit nicht ausgeschlossen werden“, hieß es am Mittwochabend. Eine großangelegte Suchaktion ist im Gange.