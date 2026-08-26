Wespe im T-Shirt: 25-jähriger Radfahrer stürzte im Zillertal schwer

Ein Radler geriet am Mittwoch im Zillergrund in Panik, nachdem eine Wespe unter sein T-Shirt geflogen war. Der 25-Jährige war gemeinsam mit seinen Eltern auf einer Gemeindestraße in Mayrhofen mit dem E-Bike unterwegs. Gegen 13.10 Uhr flog dem jungen Mann plötzlich eine Wespe unter das T-Shirt. Der Radfahrer geriet daraufhin in Panik und bremste sein Fahrrad so abrupt ab, dass er sich überschlug und zu Sturz kam.